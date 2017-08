„Nie mam absolutnie nikogo w życiu, poza moim psychiatrą". Dramatyczny apel Sinead O'Connor

CNN podkreśla, że wideo pochodzi z 3 sierpnia, jednak dopiero po kilku dniach przykuło uwagę mediów, gdy zaczęli się nim dzielić fani piosenkarki. Obecnie ma ono już niemal 1 mln wyświetleń, a udostępniło je kilka tysięcy osób. Media i fani wskazują, że to dramatyczne wołanie o pomoc kobiety, która ma za sobą długotrwałą walkę z problemami psychicznymi i nieudane próby samobójcze.

Piosenkarka, znana z takich hitów jak „Nothing Compares 2 U”, nagrała dramatyczny apel w motelowym pokoju w New Jersey. – Ludzie, którzy cierpią na choroby psychiczne, są najbardziej samotnymi osobami na świecie” – mówi na filmie O'Connor. – Musicie o nas zadbać. Nie jesteśmy jak wszyscy inni – zwraca się do oglądających ją osób. Podczas 12-minutowego filmu, w emocjonalnym przekazie wokalistka opowiada o swoich problemach psychicznych i wspomina, że jedyne wsparcie, na jakie może liczyć, pochodzi od jej psychiatry. – Nagle wszyscy ludzie, którzy powinni cię kochać i którzy powinni dbać o ciebie, traktują cię jak g**** – dodaje piosenkarka.

O'Connor wspomina też o lekarzu, który jest jej jedynym wsparciem. – Jestem zupełnie sama i nie mam absolutnie nikogo w swoim życiu, z wyjątkiem mojego psychiatry, najcudowniejszego człowieka na świecie, który mówi, że jestem jego bohaterem. To poniekąd żałosne – twierdzi artystka. – Choroba psychiczna jest trochęjak narkotyki, nie patrzy na to, kim jesteś. Podobnie jak miliony innych osób, które znam, walczę aby przeżyć każdy dzień. Staram się, ponieważ kocham ludzi, którzy to dla mnie robią. Nie staram się żyć tylko dla siebie – mówi Irlandka.

Piosenkarka od lat zmaga się z problemami psychicznymi. W 2007 roku w programie Oprah Winfrey przyznała, że w 1999 roku przeszła próbę samobójczą. U piosenkarki zdiagnozowano zaburzenie afektywne dwubiegunowe, miewa też napady silnej depresji, w 2015 przeszła próbę samobójczą.

Po kilku dniach na Facebooku piosenkarki zamieszczony został na jej prośbę post, w którym wyjaśniono, że nie ma ona obecnie myśli samobójczych i jest bezpieczna. „Została otoczona miłością i otrzymuje najlepszą opiekę. Poprosiła o opublikowanie tego posta, ponieważ zdaje sobie sprawę z faktu, że martwicie się o nią” – czytamy we wiadomości.