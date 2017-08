Papież niechcący wywołał skandal. Przez pomyłkę pobłogosławił parę gejów

Sprawa swój początek ma 7 sierpnia, gdy internet obiegła informacja o tym, że para homoseksualnych mężczyzn otrzymała gratulacje od papieża Franciszka. Biskup Rzymu pogratulował im z okazji chrztu ich adoptowanych dzieci. Informację na ten temat, wraz ze zdjęciami potwierdzającymi, że Franciszek takowe gratulacje wysłał, opublikowano na Facebooku. Potwierdził ją także Tony Reis, działacz LGBT, który otrzymał pismo.

W związku z tym pojawiły się od razu sugestie, że poprzez taki list gratulacyjny papież Franciszek poparł związki partnerów tej samej płci. Dopiero 8 sierpnia, pod wieczór, Watykan zareagował na całe zamieszanie. Hiszpańska, katolicka agencja informacyjna Aciprensa powołując się na wypowiedź Palomy Garcii Ovejero, rzeczniczki prasowej Stolicy Apostolskiej, zdementowała te doniesienia.

Ovejero wyjaśniła, co tak naprawdę się wydarzyło. „Prawdą jest, że papież pogratulował i pobłogosławił tę rodzinę. Jednak papież nie wiedział, że ten list trafi do pary gejowskiej. List był zaadresowany do jednej osoby, a nie jej partnerów, oraz jej rodziny” – czytamy w oświadczeniu rzeczniczki Watykanu. Ovejero wyjaśniła również, że list, który wysłano do pary gejów „był standardowy” i zawierał błogosławieństwo, jakie wysyłane jest do osób, piszących do papieża.