Coraz więcej zamachów samobójczych z udziałem kobiet i dzieci. Najmłodszy terrorysta miał 7 lat

Boko Haram to zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstremistyczna, która działa w Nigerii. Jej przedstawiciele domagają się wprowadzenia prawa szariatu we wszystkich 36 stanach Nigerii oraz wprowadzenia oficjalnego zakazu promowania zachodnich wzorców m.in. w edukacji. Organizacja została oficjalnie wpisana na listę ugrupowań terrorystycznych sporządzoną przez Departament Stanu USA.

Naukowcy z Instytutu Walki z Terroryzmem z Uniwersytetu Yale przeanalizowali 434 zamachy samobójcze, do przeprowadzenia których przyznało się Boko Haram. Do ataków dochodziło od 2011 roku.

W ponad 244 atakach udział brały kobiety. Dla porównania, w zamachach przeprowadzanych przez tzw. Państwo Islamskie w samym 2017 roku zginęło 80 kobiet. Badania wskazują, że większość kobiet, które zginęły w zamachach była w wieku 16-18 lat. Najprawdopodobniej były to w większości uczennice, które zostały porwane przez terrorystów w 2014 roku. Członek zespołu badawczego Jason Warner tłumaczył, że dżihadyści z Boko Haram wykorzystują kobiety jako zamachowczynie, ponieważ pod ich ubraniami jest łatwiej ukryć ładunki wybuchowe. Ponadto, mężczyźni znacznie częściej są poddawani przez służby kontrolom. Dodatkowo, bojownicy Boko Haram postrzegają kobiety oraz dzieci jako mniej wartościowe, dlatego też chcą je wysyłać na śmierć.

Amerykańscy naukowcy z Yale dowiedli również, że Boko Haram to pierwsza terrorystyczna organizacja w historii, która częściej przeprowadza

zamachy z udziałem kobiet oraz dzieci niż mężczyzn. Najmłodszy zidentyfikowany zamachowiec miał zaledwie 7 lat.