Ta reklama oburzyła gwiazdę. „Pizza cieńsza niż Victoria Beckham”

Lokal Sidhu Golden Fish and Chips z Battle Hill reklamował swoją pizzę twierdząc, że jest ona „cieńsza niż Victoria Bechkam”. Sam specjał został nazwany nazwiskiem słynnej Spice Girl, a na samochodzie samochodu dostawczego znalazło się porównanie pizzy i figury Beckham. Na grafice zamieszczono podobiznę żony Davida Beckhama w stroju kąpielowym, przepasaną wstęgą z napisem „anorektyczna ikona mody”. Z porównania do pizzy z restauracji Sidhu Golden Fish and Chips wynikało, że gwiazda mimo anorektycznego wyglądu nie jest jeszcze tak „cienka” jak ciasto z tego lokalu.

Na nietypową reklamę ostro zareagowała sama zainteresowana. Rzecznik projektantki wydał oświadczenie, w którym zapowiedział możliwość wejścia na drogę prawną. – To wysoce niewłaściwe, by trywializować taką chorobę, a dodatkowo w ten sposób bezmyślnie zniesławia się kogoś, dlatego też podejmiemy kroki prawne – czytamy w oświadczeniu.

Menadżer pizzeri broni się, twierdząc, że całe hasło reklamowe jest jedynie żartem. Zapewnia też, że nie miał zamiaru śmiać się z poważnych chorób. – Sama w przeszłości cierpiałam na depresję. Doskonale wiem, jak ciężko się z niej wychodzi – mówi Soni Sidhu.