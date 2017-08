Do brzegu dobija ponton, ponad 20 imigrantów błyskawicznie rozbiega się po plaży. Te sceny zaskoczyły turystów

Cała sytuacja została nagrana przez jedną z osób przebywających na plaży w Zahara de los Atunes, nieopodal miejscowości Candiz znajdującej się na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Na kilkudziesięciosekundowym filmie widać, jak ponton przybija do brzegu, a znajdujące się na nim osoby błyskawicznie rozbiegają się w różnych kierunkach. Zdaniem turystów, którzy zawiadomili policję, byli to nielegalni imigranci z Afryki. Nim na miejsce przybyli funkcjonariusze, wszystkim przybyszom udało się już uciec.

W przeszłości niejednokrotnie zdarzało się, że pontony z nielegalnymi imigrantami z Afryki przypływały do wybrzeży Hiszpanii. Zazwyczaj zdarzało się to w pobliżu enklaw Melilla i Cauta. Z danych agencji Frontex wynika, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku do Hiszpanii trafiło 7,5 tys. nielegalnych migrantów, w porównaniu do 3,6 tys. w analogicznym okresie przed rokiem. W samym czerwcu drogą morską do Hiszpanii usiłowało się przedostać 2,2 tys. osób.