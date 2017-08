Ewakuacja restauracji w centrum Londynu. Otwarto kopertę, są poszkodowani

Do zdarzenia doszło w restauracji Feng Sushi. Policja i służby na miejsce zostały wezwane około 13:40. Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia. Nie zostały jednak one przewiezione do szpitala, a pomocy udzielono im na miejscu zdarzenia.

Miejscowy restaurator poinformował, że do restauracji dotarła przesyłka z „białym proszkiem”. Media informują ponadto, że na miejscu zdarzenia obecna była straż pożarna, która wezwana została do pomocy z „incydentem o podłożu chemicznym”.

W sprawie nikt nie został na razie aresztowany. – Na tym wczesnym etapie sprawy nie traktujemy jej jak incydentu związanego z terroryzmem – poinformował rzecznik Metropolitan Police.