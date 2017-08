Piosenkarz trafił do aresztu za taniec na scenie. „Powinien zostać przykładnie ukarany”

„Dab dance” to figura taneczna, w której osoba tańcząca pochyla głowę w kierunku ręki zgiętej w łokciu jednocześnie podnosząc na bok wyprostowaną drugą rękę. Jest on kojarzony z formą świętowania przez sportowców oraz artystów, którzy w ten sposób chcą okazać radość.

Taki taniec wykonał również popularny saudyjski piosenkarz Abdallah Al-Shahani po jednym z festiwali muzycznych. Nagranie, na którym widać dabbującego artystę szybko obiegło media i stało się hitem internetu. Niestety, nieoczekiwana popularność niosła ze sobą przykre konsekwencje.

Muzyk został aresztowany, a o jego losie zadecyduje sąd. Zgodnie z saudyjskim prawem dab dance jest zakazany. Według Narodowej Komisji do Walki z Narkotykami, „dab dance” , który promują gwiazdy hip-hopu zachęca do brania narkotyków. Sekretarz generalny komitetu do walki z narkomanią Abdul Ella Al Sharif powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że służby powinny przeprowadzić pełne postępowanie wobec artysty i potraktować go tak, jak zwykłego obywatela i przykładnie ukarać.