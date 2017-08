Merkel obiecała więcej pieniędzy dla uchodźców. Chce przyjmować kolejnych imigrantów

W piątek w Berlinie odbyło się spotkanie z Wysokim Komisarzem ONZ ds. uchodźców Filipem Grandim i dyrektorem generalnym Międzynarodowej Organizacji Migracji Williamem Lacy Swingiem. Angela Merkel w czasie rozmów w stolicy Niemiec oznajmiła, że jeszcze w tym roku jej kraj może przeznaczyć dodatkowych 50 mln euro, w celu powstrzymywania fali uciekinierów z Afryki. Niemiecka kanclerz miała na myśli głównie Libię.

Podwojona liczba miejsc dla uchodźców

„Deutsche Welle” zauważa również, że Merkel popiera propozycję, by przyjmować więcej uchodźców niż do tej pory planowano. Jej zdaniem liczba gwarantowanych miejsc do przyjęcia uchodźców mogłaby zostać podwojona z 20 tys. do 40 tys. Merkel zapewniła, ze Niemcy są gotowe wywiązać się ze swoich zobowiązań w ramach traktatu zawartego przez Unię Europejską z Turcją.

Kanclerz Niemiec na pierwszej konferencji po wakacyjnej przerwie zapowiedziała, że w czasie kampanii przed wyborami do Bundestagu we wrześniu 2017 roku nie będzie unikała tematów związanych z uchodźcami.