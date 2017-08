Dziwny zapach na pokładzie samolotu i awaryjne lądowanie. Pasażerowie nie mogli oddychać

Samolot linii JetBlue w czwartek wylądował awaryjnie w mieście Buffalo w Oklahomie. Policja poinformowała, że służby medyczne natychmiast zajęły się pasażerami, ponieważ część z nich miała trudności z oddychaniem. Do szpitala ostatecznie przewieziono trzech członków załogi - pilota i dwie stewardessy. Portal cbsnews.com opublikował zdjęcie, na którym widać, jak strażacy przeszukują pokład maszyny. Nie znaleźli jednak niczego, co pozwoliłoby na wyjaśnienie sprawy. CBS News cytuje również relację jednego z pasażerów, który stwierdził, że w powietrzu unosił się zapach paliwa. – Mam okropny ból głowy.Jestem bardzo zmęczony i upokorzony tym zdarzeniem. To było przerażające – opowiadał Michael Feuerstein.





Rzecznik linii JetBlue Doug McGraw przekazał, że dochodzenie w sprawie tego incydentu trwa i na razie nie ma do podania żadnych szczegółów. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia dziwnego zapachu w kabinie samolotu.