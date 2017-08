Tajemnicze zaginięcie dziennikarki. Aresztowany znany wynalazca

Przedsiębiorca, projektant i budowniczy łodzi podwodnych Peter Madsen został aresztowany w piątek. Policja podejrzewa, że mężczyzna odpowiada za zaginięcie, a być może śmierć szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Sprawa nabrała rozgłosu, kiedy bliscy kobiety zgłosili jej zaginięcie. Dziennikarka weszła na pokład 18-metrowej łodzi podwodnej Madsena w czwartek w porcie w Kopenhadze. Według thelocal.se łódź wynurzyła się awaryjnie dzień później, rzekomo z powodu problemów technicznych. Na pokładzie był jednak tylko Madsen. Mężczyzna tłumaczył śledczym, że dziennikarka opuściła pokład jeszcze w czwartek.

Służby nie wierzą projektantowi łodzi, dlatego postanowiono go zatrzymać. Zdaniem policji Madsen mógł celowo pozostawić swoją łódź na dnie, aby zatrzeć ślady. Do zatopionej maszyny próbowali dostać się nurkowie, ale na razie bez skutku. Thelocal.se informuje, że łódź we wtorek może zostać wyciągnięta na powierzchnię. Policja w Kopenhadze zwróciła się o pomoc do świadków, którzy mogli obserwować czwartkowe wydarzenia w porcie.