Wiemy, gdzie spędza wakacje Macron z żoną. Możecie być zaskoczeni

Galeria:

Jak politycy spędzają wakacje?

O wakacjach francuskiego prezydenta pisze m.in. agencja TASS. Francuskie media przekonują, że Macron razem z żoną przebywa w ekskluzywnej części Marsylii. Mieszkają w rezydencji z basenem, która jest własnością krewnego przywódcy. Te informacje miały jednak pozostać tajemnicą. O wakacjach prezydenta Francji i jego żony wiadomo było jedynie tyle, że mają potrwać kilka dni, a Macron nie opuści terytorium kraju.

BFM TV twierdzi, że przywódca zwiedził m.in. miejscowe Muzeum Kinematografii. Para prezydencka miała przybyć tam niespodziewanie w towarzystwie siedmiu ochroniarzy. Poza tym, Macron uprawia jogging na plaży Prado, która jest najsłynniejsza w Marsylii.

Zdaniem France Info to ochrona prezydenta Francji skłoniła go do spędzenia wakacji w rezydencji na terenie kraju, ponieważ można mu tam zapewnić pełne bezpieczeństwo. Na razie nie wiadomo, jak długo para prezydencka pozostanie w Marsylii. Pałac Elizejski poinformował wcześniej, że prezydent Francji w okresie wakacyjnym, zaplanował serię wizyt roboczych w krajach UE. W dniach 23-25 ​​sierpnia odwiedzi Austrię, Rumunię i Bułgarię.