Chiny uderzają w Koreę. Pjongjang odczuje dotkliwie tę decyzję

Decyzję w tej sprawie podjęło chińskie ministerstwo handlu, które w ten sposób wprowadza jednocześnie sankcje, które na Koreę Północną nałożyła Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ zrobiło to na początku sierpnia tego roku).

Całkowitym zakazem importu do Chin zostaną objęte stal, węgiel, rudy żelaza i ołowiu, oraz ryby i owoce morza, pochodzące z Korei Północnej. Chiny to główny kierunek eksportowy Korei Północnej – 90 proc. eksportu w państwie Kim Dzong Una trafia właśnie do Państwa Środka. To ograniczenie sprawi, że Korea Północna zarobi około miliard dolarów mniej (dotychczas zarabiała na handlu z Chinami do 3 miliardów).

Chiny zapowiedziały także, że wszystkie transporty z Korei, które już wyruszyły, zostaną obsłużone tak jak wcześniej, jeżeli dotrą przed 15 sierpnia do hal i magazynów. Sankcje nałożone przez ONZ muszą zostać uruchomione maksymalnie 30 dni po tym, jak została przyjęta rezolucja je uchwalająca, którą uchwalono 6 sierpnia 2017 roku.

Groźby Korei Północnej

Od kilku tygodni zaostrzyła się sytuacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, na którą zareagowała także inne kraje. W środę 9 sierpnia, zaledwie kilka godzin po ostrych słowach prezydenta USA o „ogniu i furii”, jaki miałby dotknąć Koreę Północną, reżim w Pjongjangu zapowiedział ostrzelanie amerykańskiej wyspy Guam. Później Pjongjang wycofał się z tej deklaracji, zapewniając w prowokacyjny sposób, że tak naprawdę pociski spadną do morza w odległości 30-40 km od wyspy Guam.