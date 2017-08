Właściciel hotelu oskarżony o antysemityzm. Kazał się umyć turystom z Izraela

Rodzina z Izraela, która przebywała na wakacjach w szwajcarskiej miejscowości Arosa, jest oburzona zachowaniem właściciela obiektu, w którym nocowała. W Apartamentach Paradise pojawiło się bowiem specjalne ogłoszenie, które było skierowane tylko do żydowskich turystów.

Właściciel hotelu zwrócił się z prośbą do turystów o umycie się przed i po korzystaniu z basenu. W przypadku nie zastosowania się do zasad groził zamknięciem basenu. Oburzenie wywołała już sama konstrukcja zdania. Hasło „brać prysznic” (and. take a shower) jest bowiem przez wielu Żydów traktowane jako nawiązanie do Holocaustu.

W dalszej części ogłoszenia właściciel obiektu wyznaczył godziny, w których turyści z Izraela mogą korzystać z klimatyzacji. Ponownie apel był skierowany tylko do turystów z Izraela. – To, w jaki sposób zostaliśmy potraktowani to skandal. Na kartce widniał dopisek, w którym stwierdzono, że hotelowa obsługa nie lubi być zasypywana pytaniami. Byliśmy w szoku, ten hotel miał tak dobre opinie. Czuliśmy się napiętnowani – mówił turysta z Izraela, który oburzył się praktykami stosowanymi przez dyrekcję apartamentów Paradise. Tzipi Hotovely z izraelskiego MSZ określił ogłoszenie w hotelu mianem antysemityzmu najgorszego rodzaju. Po interwencji Jacoba Keidara, ambasadora Izraela w Szwajcarii, właściciel obiektu usunął ogłoszenie.