Domniemany sprawca zamachu w Barcelonie aresztowany, jest nim Driss Oukabir

Driss Oukabir pochodzi z Melilli w Maroko, autonomicznego miasta, będącego eksklawą Hiszpanii. Mężczyzna, według informacji podanych przez hiszpańską policję, mieszkał wcześniej na Półwyspie Iberyjskim. Służby ustaliły, że to na jego imię i nazwisko wynajęto furgonetkę użytą do zamachu. Auto wynajęto w miejscowości Santa Perpetua de la Mogada. To właśnie te informacje sprawiły, że służby od razu powiązały Oukabira z zamachem.

Tuż przed godz. 20 czasu polskiego hiszpańskie media poinformowały, że Oukabir został aresztowany przez funkcjonariuszy. W sieci pojawiło się kilka nagrań przedstawiających zatrzymanie przez policję mężczyzny, którym najprawdopodobniej jest Oukabir.

W Barcelonie w czwartek furgonetka wjechała w tłum na słynnej ulicy La Rambla przy Placu Katalońskim. Oprócz tego, do jednej z restauracji weszło dwóch uzbrojonych napastników, którzy zabarykadowali się w lokalu i wzięli zakładników. Od godz. 18 czasu polskiego trwają negocjacje z napastnikami. Wciąż nie wiadomo, gdzie może przebywać kierowca auta. Według informacji podawanych przez agencję Reutera w zamachu zginęło co najmniej 13 osób, a ponad 30 jest rannych. Z kolei lokalne władze poinformowały, że w zamachu zginęła jedna osoba, a 32 zostały ranne, w tym 10 ciężko.