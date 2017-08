Na Islandii dzieci z zespołem Downa rodzą się w wyniku pomyłki. Wstrząsający reportaż

Wraz ze wzrostem liczby badań prenatalnych w Europie i Stanach Zjednoczonych, zmniejszyła się grupa niemowląt urodzonych z zespołem Downa. W kilku krajach, tak jak na Islandii, zjawisko tej wady genetycznej niemalże całkowicie znika ze społeczeństwa. Badania płodu wprowadzono na Islandii w początkowym okresie poprzedniej dekady. Niemalże 100 proc. kobiet, które spotkały się z pozytywnym wynikiem na obecność zespołu Downa, zdecydowało się na przerwanie ciąży.

Badania nie są obowiązkowe, jednak zdaniem rządu, każda przyszła matka, powinna być świadoma dostępności testów, które pomagają wykryć wrodzone wady genetyczne. Szpital Uniwersytecki z Reykjaviku podał informację, że około 80 do 85 proc. kobiet w ciąży podjęło decyzję o przeprowadzeniu badań. Kombinacja ultradźwięków, badania krwi i wieku matki, pozwala określić, czy płód ma wadę genetyczną, zwykle wiążącą się z wystąpieniem zespołu Downa. Dzieci urodzone z tym zaburzeniem, mają charakterystyczne cechy wyglądu i liczne problemy rozwojowe. Większość ludzi urodzonych z trisomią chromosomu 21 może jednak żyć w zdrowiu średnio 60 lat.

Pozostałe kraje nie są daleko w tyle

Najnowsze dostępne dane pokazują, że liczba aborcji w Stanach Zjednoczonych (w latach 1995 – 2011) dokonanych z powodu występowania tego zaburzenia utrzymuje się na poziomie 67 proc. W 2015 roku we Francji było to 77 proc., a w Danii aż 98 proc. Prawo na Islandii pozwala na aborcję do 16 tygodnia ciąży, jeśli badania wykażą, że płód ma wady genetyczne. Zespół Downa zalicza się do tej kategorii.

Populacja na Islandii wynosi około 330 tys. osób, przy czym w ciągu roku rodzi się jedynie jedno lub dwoje dzieci dotkniętych zespołem Downa. Czasami jest to wynik niewłaściwych wyników testów, które otrzymali ich rodzice. Z kolei jak podaje National Down Syndrome Society, w Stanach Zjednoczonych, rodzi się około 6 tys. takich niemowląt.