Ataki terrorystyczne w Hiszpanii. Nowe ustalenia śledczych, rośnie bilans ofiar

Do ataku w stolicy Katalonii doszło w czwartek po godzinie 17.00 na słynnej ulicy La Rambla, która jest często odwiedzana przez turystów i mieszkańców miasta. W tłum ludzi wjechał biały van, którego kierowca uciekł z auta zaraz po uderzeniu w grupę przechodniów, a funkcjonariusze udali się w pościg za nim. Kilkanaście minut przed godz. 18 czasu polskiego policja w Barcelonie poinformowała, że zdarzenie traktowane jest jako atak terrorystyczny.

Sytuacja w Barcelonie po godz. 19

Służby całkowicie odcięły dostęp do ulicy La Rambla, na ulicach jest mnóstwo policji, a nad miastem pojawiły się śmigłowce. W Barcelonie przestało działać metro - niedaleko Placu Katalońskiego łączy się kilka linii podziemnej kolejki. Jednak jak wynika z relacji mieszkańców miasta, nie wszyscy zdawali sobie sprawę, co wydarzyło się w Barcelonie. Niektórzy spokojnie siedzieli w barach i restauracjach, a na plaży wciąż było sporo osób. Dodatkowo, w Barcelonie trwa obecnie Fiesta de Gracias, która przyciąga jeszcze więcej osób do miasta.

W czwartek wieczorem powiązana z tzw. Państwem Islamskim agencja informacyjna Amaq obwieściła, że odpowiedzialność za zamach w Barcelonie biorą „żołnierze Państwa Islamskiego”.

Po godz. 21 hiszpańskie media przekazały informację, że jeden z domniemanych zamachowców został zabity podczas strzelaniny z policją, do której doszło na przedmieściach Barcelony. Oprócz tego poinformowano, że w związku z atakiem zatrzymano dwie osoby, a nie jedną, jak przekazano wcześniej.

Rośnie liczba ofiar, nowe ustalenia

W piątek około południa pojawiła się informacja, że do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, a poszkodowanych jest około 100 osób. Agencja Reutera podała też, że terroryści, którzy planowali zamachy w Katalonii, chcieli użyć butli z gazem. Gdyby doszło do wybuchu, atak byłby o wiele bardziej tragiczny w skutkach.

Próba ataku w Cambrlis

Po kilku godzinach od ataku doszło do próby kolejnego zamachu. Tym razem terroryści uderzyli w nadmorskiej miejscowości Cambrils. Napastnicy działali w podobny sposób - wjeżdżali w przechodniów samochodem. Błyskawicznie zareagowała policja, która ostrzelała zamachowców natychmiast po tym, jak wydostali się z auta. Na miejscu zginęło 4 napastników, a piąty zmarł wkrótce potem wskutek odniesionych obrażeń. Media donoszą, że mężczyźni mieli na sobie pasy z materiałami wybuchowymi. W ataku rannych zostało sześciu cywilów i jeden policjant.

Przed godziną trzecią nad ranem katalońska policja poinformowała, że w Cambrils nadal prowadzone są działania, ale sytuacja jest już po kontrolą. Wkrótce potem minister spraw wewnętrznych Katalonii Joaquim Forn potwierdził, że śledczy pracują według hipotezy, zgodnie z którą zamach w Barcelonie, atak w Cambrils i poranna eksplozja w domu w Alcanar, w której zginęła jedna osoba, są ze sobą powiązane. Służby podejrzewają, że zamachowcy działali w porozumieniu.

Cudzoziemcy wśród ofiar

Jak podaje „El Pais” , wśród ofiar śmiertelnych jest trzech obywateli Niemiec. Informacja ta została potwierdzona przez niemiecką telewizję ZDF.

W wyniku ataku terrorystycznego zmarła również obywatelka Belgii. Minister spraw zagranicznych Didier Reynders złożył kondolencje rodzinie ofiary w imieniu belgijskiego rządu. Potwierdzono także śmierć dwóch turystów z Argentyny: 67-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny. Na chwilę obecną informacje dotyczące pochodzenia ofiar są sprzeczne. Według hiszpańskiej agencji prasowej ofiary zamachu to obywatele 18 krajów świata: Niemiec, Argentyny, Australii, Chin, Belgii, Kuby, Francji, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Peru, Rumunii, Irlandii, Grecji, Macedonii, Włoch oraz Wenezueli.

Z kolei władze Katalonii podały, że wśród rannych i zabitych w ataku w Barcelonie są osoby z 34 krajów. Polskie służby poinformowały, że na razie nie ma żadnych informacji wskazujących na to, że w ataku terrorystycznym na La Rambli ucierpieli Polacy. Z informacji „El Pais” wynika, że w katalońskich szpitalach przebywa 26 Francuzów, którzy ucierpieli w zamachu. W sumie w wyniku zamachu zginęło 14 osób, a blisko 100 zostało rannych. Minister spraw wewnętrznych Joaquin Forn poinformował, że nad ranem służby zatrzymały trzecią osobę, która mogła być powiązana z organizacją zamachu w Barcelonie oraz w Cambril.

