Zamach w Barcelonie to ósmy atak terrorystyczny przeprowadzony „tą samą, prostacką techniką”

Galeria:

Osiem zamachów za pomocą ciężarówki

Zamach w Barcelonie to ósmy atak terrorystyczny, do przeprowadzenia którego wykorzystano ciężarówkę. W ciągu zaledwie roku tego typu aktach terroru zginęły setki ludzi w wielu europejskich miastach. Eksperci zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa zwracają uwagę na fakt, iż zamach przy użyciu samochodu jest znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia. Członkowie grup terrorystycznych najczęściej kradną auta, którymi potem wjeżdżają w tłum ludzi. Publicysta włoskiego dziennika „Corriere della Sera” podkreśla, że jest to technika niezwykle łatwa, ponieważ żadne, nawet najlepsze służby, nie są w stanie kontrolować każdego większego pojazdu, jaki pojawi się na ulicy. „Ta prostacka technika sprawia, że zamiast przeysłowców terroryzmu, mamy zwykłych rzemieślników, którzy kierują się tylko sobie znaną ideologią. Z islamem i jego prawdziwym przesłaniem, takie ataki naprawdę nie mają nic wspólnego” – napisano w „Corriere della Sera” . Włoscy dziennikarze podkreślili również, że coraz częściej za atakami terrorystycznymi stoją tzw. samotne wilki.

Zamach planowany w Europie

Czy możemy spodziewać się ponownych ataków na skalę taką, jak zamachy w Paryżu w 2015 roku? Zdaniem dr Krzysztofa Liedela, zarówno Al-Kaida, jak i Państwo Islamskie będą robiły wszystko, żeby doprowadzić do kolejnych zamachów na terenie Europy. – Już przed rozpoczęciem ofensywy o Mosul, o czym informowały służby, Państwo Islamskie wysłało część swoich bojowników w różne miejsca na świecie, m.in. do Europy, którzy nie biorą tam udziału w walkach, tylko stanowią zaplecze do ewentualnych zamachów terrorystycznych. Wskazują na to też wystąpienia poszczególnych szefów służb, m.in. brytyjskich niemieckich i francuskich służb wywiadowczych, którzy mówią wprost, że jest planowany w Europie zamach, że ma to być zamach spektakularny, że być może będzie to zamach z wykorzystaniem samochodu wypełnionego materiałem wybuchowym. Świadczy to o tym, że należy się takiego zamachu spodziewać w Europie – podkreślał ekspert w rozmowie z Wprost.pl