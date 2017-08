Hiszpania na celowniku zamachowców. „Terroryści nie zmienią naszego trybu życia”

Barcelona i cała Hiszpania to bardzo popularny cel podróży. Czy wczorajsze zamachy to zmienią? – Niestety, to było do przewidzenia, że Barcelona może znaleźć się na celowniku terrorystów. Myślę jednak, że Barcelona przetrwa, nadal będzie cieszyć się dużą popularnością i turyści będą ją odwiedzać – mówi Jacek Pochłopień, redaktor naczelny tygodnika Wprost. – Terroryści nie zmienią naszego trybu życia – podkreśla.