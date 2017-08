Niebieskie psy na ulicach indyjskiego miasta. Alarmujące wyjaśnienie fenomenu

Galeria:

Na ulicach Mumbaju zauważono niebieskie psy

Portal India.com podaje, że niepokojąca metamorfoza bezpańskich psów związana jest z działającą w okolicy fabryką barwników. Przedsiębiorstwo pozbywa się zanieczyszczeń, wylewając je do pobliskiej rzeki. Podobnie postępują inne zakłady mieszczące się w przemysłowej dzielnicy Taloja.

Zwierzęta wchodzą do wody w poszukiwaniu pożywienia – nie brakuje w niej bowiem także wyrzucanych przez miejscowych odpadków organicznych. Lokalni aktywiści twierdzą, że poziom zanieczyszczenia akwenu jest tak duży, że wystarczy nawet kilka minut przebywania w wodzie, by pies został „zafarbowany”.

– Te niebieskie psy, to był szokujący obraz. Firmy produkujące farby do tkanin powinny dbać o to, by ich działalność była bezpieczna dla środowiska – komentowała cytowana przez portal India.com aktywistka Aarti Chauhan, która złożyła w tej sprawie skargę do miejscowej agencji zajmującej się kontrolą ochrony środowiska.