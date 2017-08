Wulgarne hasła i materiały wybuchowe. Seria ataków na meczety w Hiszpanii

Najpoważniejsze incydenty odnotowano w Sewilli, Logrono oraz Tarragonie. Sprawcy wypisali na fasadach świątyń antymuzułmańskie hasła m.in. „Mordercy” , „Terroryści” , „F**k muslims” czy „Stop dla islamu” . Jeden z muzułmańskich duchownych z meczetu w Granadzie poinformował, że tamtejsza świątynia również padła ofiarą wandali. Malik Ruiz podkreślił, że w przeszłości członkowie muzułmańskiej społeczności otrzymywali pogróżki, jednak teraz przeciwny islamu poszli o krok dalej. Przed świątynią zorganizowano m.in. manifestację, podczas której wnoszono antyislamskie hasła. Meczet został również obrzucony materiałami pirotechnicznymi.

Według hiszpańskich mediów za atakami na świątynie stoi utworzona w 2014 roku grupa Hogar Social. Jej członkowie byli już wielokrotnie zatrzymywani m.in. za ataki na imigrantów. W ciągu ostatnich dwóch dni hiszpańska policja miała otrzymać zgłoszenia dotyczące kilku ataków przeprowadzonych przez członków Hogar Social, jednak finalnie nikt nie został aresztowany. Organizatorzy ataków na meczety podkreślali, że robią to dla dobra Hiszpanii., ponieważ nie chcą, aby w ich kraju dochodziło do kolejnych ataków terrorystycznych. Przedstawiciele ugrupowania podkreślali, że „celem ich akcji jest wzbudzenie u wyznawców Allaha takiego samego strachu, jaki terroryści wywołują wśród obywateli Europy” . – Nie zgadzamy się na to, żeby oni tak po prostu do nas przyjeżdżali, niszczyli naszą kulturę i zabijali naszych ludzi. Ktoś w końcu musi zrobić coś, żeby zakończyć tą tragiczną falę zamachów – mówił jeden z członków Hogar Social.

Śledczy jednoznacznie wiążą ataki na meczety z zamachami, od których doszło kilka dni temu w Barcelonie oraz w Cambril.