Tragiczny wypadek w szpitalu. Winda zmiażdżyła świeżo upieczoną matkę

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 20 sierpnia. 26-letnia Hiszpanka, którą lokalne media przedstawiają jako Rocio Cortes Nuñez, urodziła w jednym ze szpitali w Sewilli. Kilka godzin po tym, jak jej dziecko przyszło na świat wskutek cesarskiego cięcia, kobieta była przewożona na wózku na inne piętro szpitala.

Nim wprowadzono wózek do windy, ta ruszyła, a pacjentka został dosłownie przecięta na pół. Mimo natychmiastowej pomocy lekarzy, kobiety nie udało się uratować. Na miejsce wezwani zostali strażacy, którzy przez dwie godziny pracowali, by wyciągnąć ciało kobiety. Zwłoki 26-latki utkwiły bowiem między wejściem do windy a sufitem.

Rodzina kobiety domaga się sprawiedliwości i znalezienia oraz ukarania winnych tragedii. – To niewiarygodne. Nadal nie możemy uwierzyć w to, co się stało. To nie może pozostać bez kary – mówił w rozmowie z El Mundo szwagier kobiety.