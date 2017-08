Zaćmienie Słońca „wiadomością” od Boga? Redaktor Radia Chrześcijańskiego: To symbol Księcia Ciemności

Amerykanie mogli oglądać całkowite zaćmienie Słońca 21 sierpnia między 19.15 a 20.50 czasu polskiego. Zjawisko to mogli zaobserwować mieszkańcy tylko 14 stanów, ale o zaćmieniu mówiło się w całym kraju. Do tematu w niecodzienny sposób podszedł Bryan Fisher z chrześcijańskiej rozgłośni radiowej Christian Radio. W długim wpisie na Facebooku dowodził, że zjawisko astronomiczne jest „sygnałem”, wysłanym Amerykanom przez Stwórcę. „Biblia w jasny sposób stwierdza, że Bóg stworzył słońce i księżyc, aby służyły jako znaki” – przekonuje, przytaczając fragment z Księgi Rodzaju.

„Let there be lights in the expanse of the heavens...and let them be for signs and for seasons”... („A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 15 aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak”. – Biblia Tysiąclecia)

W swoich dalszych rozważaniach Fisher pisał, że „słońce jest symbolem oddziaływania bożej prawdy, mającej odsłaniać, oświetlać i oświecać każdą duszę na Ziemi”. Noc z kolei opisał jako „symbol duchowego mroku”. Zwracał uwagę na fakt, że „ścieżka całkowitego zaćmienia niemal perfekcyjnie podzieliła Stany Zjednoczone na część północno-zachodnią i południowo-wschodnią”. Jego zdaniem jest to „metaforą albo znakiem działań Księcia Ciemności, zasłaniających światłość bożej prawdy”. Fisher uważa, że to „Szatan oraz Ci, którzy mu bezwiednie służą”, ściągną karę na amerykańską ziemię. „Ściągną na nas ciemną noc narodowego ducha” – pisze.

Pełny wpis Bryana Fishera w języku angielskim zamieszczamy poniżej:

Na czym polega zaćmienie Słońca?



Zaćmienie Słońca następuje, kiedy Księżyc jest w nowiu i znajdzie się na linii Ziemia-Słońce, przesłaniając tarczę słoneczną. W zależności od dokładnego położenia Ziemi na orbicie wokół Słońca i Księżyca na orbicie wokół Ziemi, zaćmienie może mieć różną długość i formę. Wyróżnia się zaćmienie całkowite, obrączkowe, częściowe i hybrydowe.

To pierwsze następuje wówczas, gdy tarcza Księżyca całkowicie przesłania tarczę słoneczną. Zaćmienie obrączkowe jest w sytuacji, gdy stożek cienia księżycowego wypada nieco ponad Ziemią. Wtedy tarcza Księżyca nie jest w stanie w całości przesłonić tarczy Słońca i widzimy wokół Księżyca jasną obrączkę. Zaćmienie hybrydowe (obrączkowo-całkowite) jest najrzadsze – ze względu na kulistość Ziemi czasem występuje sytuacja, że w centralnych rejonach pasa zaćmienia jest ono całkowite, a na skraju pasa obrączkowe. Zaćmienia częściowe to takie, w których tarcza Księżyca zakrywa jedynie część tarczy słonecznej.