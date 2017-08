Pasażer próbował otworzyć drzwi samolotu w trakcie lotu. „Chciałem zrobić coś szalonego”

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu należącego do linii lotniczych American Airlines lecącego z Los Angeles do Minneapolis. Jeden z pasażerów stwierdził, że chce sprawić, aby lot stał się bardziej atrakcyjny i emocjonujący. Mężczyzna wpadł na pomysł otwarcia drzwi wejściowych do samolotu. – W pewnym momencie usłyszałem krzyki i kłótnię,myślałem, że dwóch pasażerów się pobiło – relacjonował mężczyzna, który leciał do Minneapolis. – Chwilę później okazało się, że kilka osób próbowało powstrzymać mężczyznę, który próbował otworzyć samolotowe drzwi. Chciał to zrobić w momencie, gdy pilot ogłosił, że zbliżamy się do ziemi. Twierdził, że chciał z bliska podziwiać widoki – wyjaśnił.

Inny świadek zdarzenia, Salman Elmi, twierdził, że gdyby nie szybka akcja współpasażerów, którzy obezwładnili mężczyznę, mogło dojść do tragedii, ponieważ mężczyzna praktycznie łapał już za klamkę. Myślę, że amerykańskie linie lotnicze zrobiły świetną robotę, zwłaszcza pilota samolotu, aby utrzymać wszystko w porządku i zachować spokój stwierdził. Po wylądowaniu pomysłowy pasażer został zatrzymany przez policję do wyjaśnienia sprawy. Podczas składania zeznań stwierdził, że chciał po prostu zrobić coś szalonego.