Uchodźcy z Syrii nazwali córkę Angela Merkel Muhammed. Chcieli podziękować kanclerz Niemiec

Azja Faray i Khalid Muhammed przybyli do Niemiec z czwórką dziećmi w szczycie kryzysu migracyjnego w 2015 r. Dzięki polityce otwartych drzwi prowadzonych przez kanclerz Angelę Merkel, parze przyznano azyl, co pozwoliło Syryjczykom legalnie zostać w Niemczech. W ramach podziękowania szefowej niemieckiego rządu, para postanowiła nazwać swoje piąte dziecko Angela Merkel Muhammed. Dziewczynka przyszła na świat 16 sierpnia w szpitalu św. Franciszka w miejscowości Munster położonej w północnej części Nadrenii Północnej-Westfalii. – Jesteśmy niezwykle wdzięczni, uciekliśmy przed wojną, bo baliśmy się o życie naszych dzieci. Dzięki Angeli Merkel mogliśmy rozpocząć nowe życie, bez strachu – tłumaczyli świeżo upieczeni rodzice.

Nie jest to pierwszy uchodźca nazwany na cześć niemieckiej kanclerz. W 2015 roku Angela Merkel Ade urodziła się w szpitalu w Hanowerze. Jej rodzice dotarli do Niemiec z Ghany. „The Independent” przypomina, że nie wszystkim podobała się zaproponowana przez Angelę Merkel polityka otwartych drzwi. Według krytyków niemieckiej kanclerz, to właśnie jej działania skłoniły znaczną część migrantów do przybycia do Europy, co doprowadziło do największego kryzysu migracyjnego ostatnich lat.