Popularny talk dla dzieci spowodował chorobę nowotworową? Firma musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie

Eva Echeverria używała talku dla dzieci Johnson's Baby od lat 50. ubiegłego wieku aż do 2016 roku. 63-latka z Kalifornii twierdzi, że stosowany przez nią puder spowodował u niej chorobę nowotworową. Lekarze zdiagnozowali u kobiety raka jajnika. Pełnomocnik Echeverrii twierdzi, że Amerykanka pozwała koncern, ponieważ chce nagłośnić sprawę i ostrzec inne kobiety przed stosowaniem produktów Johnson'a. W pozwie stwierdzono, że amerykański koncern zachęcał kobiety do stosowania produktów Johnson&Johnson w miejscach intymnych, mimo tego, że wyniki badań medycznych wykazały związek między używaniem talku a występowaniem nowotworu jajnika.

Na mocy wyroku sądu w Los Angeles 63-latka otrzyma odszkodowanie w wysokości 417 milionów dolarów, a więc blisko 1,5 miliarda złotych. Prawnik kobiety Mark Robinson podkreślił, że jest zadowolony z wyroku, ponieważ być może dzięki temu uda się ostrzec inne kobiety, a firma zmieni technologię produkcji i nie będzie narażać zdrowia kobiet. Przedstawiciele J&J stanowczo odpierają zarzuty. Twierdzą, że na wytworzenie chorób nowotworowych u kobiet w żaden sposób nie wpłynęło stosowanie kosmetyków marki.

Wyrok sądu w Los Angeles to kolejna tego typu sprawa. W lutym 2016 roku sąd w Missouri nakazał koncernowi wypłatę odszkodowania w wysokości 72 mln dolarów rodzinie Jackie Fox, która w październiku 2015 roku zmarła na raka jajnika. Kobieta przez kilkadziesiąt lat używała talku produkowanego przez koncern. Ten sam sąd nakazał Johnson & Johnson wypłacenie 110 milionów dolarów mieszkance stanu Virgina Lois Slemp. Wyrok ten był najwyższym zasądzonym dotychczas odszkodowaniem spośród ponad 2400 pozwów, w których Johnson & Johnson jest oskarżany o to, że niedostatecznie informował klientów, iż stosowanie produktów do higieny intymnej dla kobiet produkowanych na bazie talku może powodować nowotwór. Wśród produktów wyliczanych w pozwach znalazł się również m.in. słynny talk dla dzieci.