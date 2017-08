Mistrz świata pobity na śmierć na ulicy. Szokujące nagranie trafiło do sieci

Jak podaje portal expressen.se, Draczew został znaleziony martwy na ulicy w Chabarowsku. Do sieci trafiło szokujące nagranie, na którym widać, jak 32-letni sportowiec jest brutalnie kopany przez Anara Zinarowa, azerskiego zawodnika MMA. Napastnik okładał swoją ofiarę pięściami nawet wtedy, gdy mężczyzna leżał już nieprzytomny na ziemi. Nagranie opublikowane w serwisie YouTube ma niecałe 50 sekund. Dopiero pod koniec filmiku można zauważyć, że Zinarowa odciągają ochroniarze.

– To wydarzenie bez precedensu, ponieważ Chabarowsk stracił dzisiaj nie tylko swojego obywatela, ale przede wszystkim jedną z niewielu osób, które rozsławiały miasto na arenie międzynarodowej. Środowisko sportowe jest w głębokim szoku po tym, co się stało – opowiadał Aleksander Sadkow z Rosyjskiego Związku Strongmanów. Sadkow dodał, że „Draczew był wspaniałym człowiekiem, a takich jak on, nie ma zbyt wielu” .

Jednocześnie przedstawiciel rosyjskiego Związku Strongmenów przyznał, że miejsce, w którym doszło do bójki, jest powszechnie znane. – W ciągu trzech ostatnich miesięcy doszło wówczas do dwóch poważnych incydentów. Dwie osoby zostały pobite i trafiły do szpitala. Na szczęście ich życie udało się uratować – podkreślił.