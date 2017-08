Schwytany terrorysta zdradził plany grupy. Celem ataku miała być m.in. Sagrada Familia

O sprawie informują hiszpańskie media, które dotarły do szczegółów przesłuchania Mohameda Uli Szemlala, jednego z czterech zatrzymanych zamachowców. Jako jedyny przeżył on wybuch gazu, do którego doszło w domu Alcanar dzień prze zamachem w Barcelonie. To własnie tego miejsca siatka terrorystów używała jako bazy.

Dziennik „El Mundo” podał, że Szemlal w trakcie przesłuchania przyznał, że celem zamachów miały być popularne obiekty w Barcelonie, w tym własnie Sagrada Familia. Terroryści chcieli uderzyć w kilku miejscach jednocześnie. Typowany przez media jako przywódca grupy imam Abdelbaki As-Satty, który zginął w Alcanar, miał planować zamach samobójczy.

Już w minionym tygodniu „El Pais”, powołując się na śledczych podawał, że zamachowcy planowali użyć ładunku TATP, zwanego „matką szatana”, a ich celem miała być słynna Sagrada Familia. TATP (ang. triacetone triperoxide) trimeryczny nadtlenku acetonu to skrajnie niebezpieczny i trudny w przygotowaniu materiał wybuchowy, po który jednak często sięgają terroryści, ze względu na jego ogromną siłę rażenia - ta jest niewiele mniejsza, niż w przypadku trotylu. Substancja jest bardzo niestabilna, a samo jej pozyskanie nie jest proste.

TATP wykorzystywany był m.in. przez zamachowców z Paryża, Brukseli i Londynu. W mieszkaniu, w którym terroryści przygotowywali się do zamachów w Brukseli z marca ubiegłego roku znaleziono około 50 litrów acetonu, 30 litrów roztworu nadtlenku wodoru i 15 kilogramów gotowego TATP.

Chcieli uderzyć w symbol

Sagrada Familia to jeden z symboli Barcelony. Budowana od 1882 roku świątynia wciąż nie została ukończona. Przez ponad 40 lat przy świątyni pracował projektant Antonio Gaudi, nadając jej swój własny styl i całkowicie zmieniając pierwotne plany. Ten secesyjny kościół uważany jest za jego najważniejsze dzieło. Po śmierci Gaudiego prace kontynuowano aż do wybuchu hiszpańskiej wojny domowej. W jej trakcie anarchistyczne bojówki zniszczyły część budowli, a także wiele projektów Gaudiego. W latach 40. wznowiono budowę, która do dziś nie została ukończona. 7 listopada 2010 papież Benedykt XVI konsekrował świątynię.