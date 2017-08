Zgadniesz, co to za ryba? Niecodzienny widok wzbudził niemałe zamieszanie na plaży

Galeria:

Ryba wyrzucona na plażę w Abidżanie, Wybrzeże Kości Słoniowej

Zwierzę wyrzucone na brzeg wywołało sporo zamieszania wśród mieszkańców i turystów zgromadzonych na plaży. Wkrótce dyskusja na temat ryby przeniosła się także do internetu. Niektórzy internauci mówią o „nowym gatunku”, inni nawet o „cudzie”, który przypisują Bogu.

Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać, jak świadkowie zajścia robią sobie ze zwierzęciem selfie, chodzą po nim i uderzają w nie. Internauci podkreślają, że zebrani na plaży powinni starać się uratować rybę i pomóc jej wrócić do wody, ponieważ nie jest jasne, czy była ona żywa czy też nie.

Redakcja portalu France 24 zapytała o gatunek ryby paleoceanografa Maryama Mirzaloo. Zdaniem naukowca ryba wyrzucona na brzeg to Samogłów (Mola). Jest to ryba rozdymkokształtna z rodziny samogłowowatych, zamieszkująca niemal wszystkie morza i oceany stregy ciepłej i umiarkowanej. Samogłów to najcięższa ryba kostnoszkieletowa, dorasta do 3 m długości i masy ciała dochodzącej do 2 ton.