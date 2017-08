Rekordowa wygrana na loterii. Do jednej osoby trafi ponad 2,7 mld zł

W Massachusetts padła rekordowa wygrana – 758,7 milionów dolarów, co jest drugą największą pulą na świecie, jaką kiedykolwiek ktoś zgarnął. Jednocześnie to najwyższa wygrana w historii USA, ponieważ cała kwota trafiła do jednej osoby.