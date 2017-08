25-latek wydał 47 tys. dolarów na operacje plastyczne. Chciał się upodobnić do elfa

Galeria:

Człowiek-elf

25-latek z Buenos Aires od dzieciństwa był zafascynowany światem fantasy. Już jako kilkulatek rysował postacie z bajek i zaczytywał się w powieściach fantasy. Po ukończeniu 20 lat Padron stwierdził, że źle się czuje w swoim i ciele, dlatego będzie dążył do przemiany. Luis Padron przekonuje, że jego celem jest upodobnienie się do elfa. – Chcę być fantastyczną postacią, chcę być wdzięczny, delikatny i eteryczny. Mam swój ideał piękna i do niego dążę – tłumaczył.

Pomysł 25-latka jest jednak dość kosztowny. Do tej pory Argentyńczyk wydał na transformacje blisko 47 tysięcy dolarów. W ramach korekty Padron rozjaśnił sobie włosy oraz skórę. Mężczyzna odessał sobie również tłuszcz z podbródka i przeszedł operację nosa. W rozmowie z mediami przyznał, że bardzo zależało mu na usunięciu owłosienia za pomocą lasera, ponieważ włosy na ciele nie pasują do wizerunku elfa. Ponadto, Padron wstrzyknął sobie botoks oraz wiele wypełniaczy. Zmienił również kolor oczu z brązowego na niebieski. Oprócz tego, w klinice w Beverley Hills wydłużył sobie uszy, dzięki czemu wygląda jak prawdziwy elf.

Padron przekonuje, że dopiero teraz czuje się szczęśliwy, jednak jak podkreśla, jego transformacja w elfa nie jest jeszcze pełna. – Chcę mieć spiczaste uszy, szczękę ostrą jak diament, lifting twarzy i oczu, aby nadać im koci kształt. Rozważam też implanty mięśni oraz wydłużanie kości. Usunę także cztery żebra, aby mieć wąską talię – zapewnił.