Szokujące nagranie dżihadystów po hiszpańsku. Zapowiadają „wojnę do końca świata”

W zamachu 17 sierpnia na promenadzie Las Ramblas w centrum Barcelony zginęło 15 osób, a ponad 100 zostało rannych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie, które tydzień po zamachach opublikowało w mediach społecznościowych nagranie. To pierwszy film dżihadystów, w którym przekazują swoje komunikaty po hiszpańsku. O tym, że IS opublikowało nowy materiał informuje hiszpański dziennik „El Pais”.

Na nagraniu słychać dwóch dżihadystów mówiących po hiszpańsku z arabskim akcentem. Jeden z nich stwierdza, że „za pozwoleniem Allaha Al-Andalus ponownie stanie się tym, czym był - ziemią kalifatu”. Al-Andalus to arabskie określenie Półwyspu Iberyjskiego.

„Wojna do końca świata”

Jeden z mężczyzn na filmie jest podpisany jako Abu Lais Al Kurdubi. „El Pais” cytuje dokładnie jego słowa: „Jeśli nie możesz odbyć hidżry w Państwie Islamskim, dżihad nie ma granic”. Hidżra w języku arabskim to określenie ucieczki wyznawców przed prześladowaniem. – Prowadź dżihad tam, gdzie jesteś – dodaje bohater filmu. Al Kurdubi w dalszej części nagrania mówi o krwi muzułmańskiej, przelanej podczas inkwizycji hiszpańskiej. – Zemścimy się za waszą masakrę, którą obecnie przeprowadzacie na Państwie Islamskim – ostrzega.

„El Pais” podaje, że mężczyzna z nagrania dżihadystów to 22-letni Mahomet Jasin Ahram Perez. Tak wynika ze źródeł policyjnych. Drugi mężczyzna z filmu to rzekomo Abu Salman Al-Andalus. Jego twarz jest zakryta, a zobaczyć można tylko oczy. Na swoim ramieniu ma broń. – Mamy nadzieję, że Bóg zaakceptuje poświęcenie naszych braci w Barcelonie. Nasza wojna z wami będzie trwała, aż do końca świata – ogłasza.