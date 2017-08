Zaskakujący pomysł burmistrza. Chce strzelać do wszystkich, którzy powiedzą głośno „Allahu akbar!”

Zwrot „Allahu akbar!” jest tłumaczony jako Bóg jest wielki. Hasło to jest traktowane zarówno jako nieformalne wyznanie wiary, jak i jej formalną deklarację. Hasło to jest używane zarówno podczas modlitwy, jak i w codziennych sytuacjach. Większości Europejczyków kojarzy się jednak negatywnie. To właśnie te słowa były najczęściej wypowiadane przez zamachowców- samobójców, chwilę przed przeprowadzaniem ataków terrorystycznych.

Podczas spotkania z policją burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro wpadł na kontrowersyjny pomysł. – Barcelona nie zapewniła swoim mieszkańcom bezpieczeństwa. My chcemy postąpić inaczej. Dlatego zapowiadam, że jeśli ktokolwiek wpadnie na plac świętego Marka albo jakiekolwiek inne miejsce w Wenecji z okrzykiem Allahu akbar! musi się liczyć z tym, że zostanie zastrzelony. Skoro tak bardzo chcą się spotkać z Allahem, to my im to ułatwimy – podkreślił.