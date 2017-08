Dziecko uderzone w twarz podczas nauki liczenia. Bulwersujące nagranie trafiło do sieci

Film z dzieckiem, które zostało uderzone podczas nauki liczenia wywołał w Indiach burzę. „Independent” opisuje, że na nagraniu widać dziewczynkę, która ma nie więcej niż 5 lat. Dziecko uczy się liczyć i wyraźnie widać, że jest zapłakane i zdenerwowane. Chwyta się za policzek i próbuje wymieniać kolejne cyfry. W tle słychać krzyki osoby, która uczyła dziewczynkę matematyki. W pewnym momencie dziecko zostaje uderzone w twarz.

Bulwersujące nagranie błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych. Opublikował je m.in. kapitan reprezentacji Indii w krykiecie Virat Kohli. Mężczyzna był zszokowany tym, co zobaczył na filmiku i zamieścił materiał na Instagramie. Opisał go jako „wstrząsający”, „smutny” i „bolesny”. „Dziecko nigdy nie może się niczego nauczyć, jeśli jest zastraszane. To szkodzi” – napisał. Głos w tej sprawie zabrał też inny reprezentant kraju Shikhar Dhawan. – Proszę rodziców, aby zawsze mieli cierpliwość do swoich dzieci. Każde dziecko uczy się w swoim tempie. Powstrzymaj się od bicia i poniżania – zaapelował.