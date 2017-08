Wybuch w meczecie. Są zabici i ranni

Wybuch w meczecie w Kabulu miał miejsce w piątek. Z pierwszych doniesień wynika, że zginął m.in. jeden z duchownych oraz strażnik, który znajdował się na zewnątrz. Według CNN do tej pory wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych. „Independent” informuje, że uzbrojeni napastnicy przejęli część meczetu, w której znajdują się wydzielone obszary do modlitwy dla kobiet i mężczyzn. Te informacje potwierdził przedstawiciel lokalnej policji Mohammed Jamil, który dla agencji Associated Press powiedział, że napastnicy cały czas pozostają w środku.

Afgańskie siły bezpieczeństwa otoczyły meczet, ale wstrzymują się z prowadzeniem jakichkolwiek działań, aby uniknąć kolejnych ofiar. Według „Independent” odpowiedzialność za atak wzięli na siebie islamscy bojownicy.

Więcej informacji o piątkowym zdarzeniu podaje CNN. Amerykańska stacja informuje, że co najmniej dwóch policjantów zginęło w czasie próby odbicia meczetu, a siły bezpieczeństwa zabiły z kolei dwóch napastników.