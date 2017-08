„Telegraph” ujawnia szokujący raport. Poważne luki w zabezpieczeniach Parlamentu. Może dojść do masakry

W symulowanym ataku, który miał miejsce w środku nocy na początku tego roku oficerowie służb pozorujący terrorystów użyli łodzi, aby przeprawić się przez rzekę. Następnie dostali się do Pałacu Westminsterskiego. „The Sunday Telegraph” podkreśla, że jeśli działania funkcjonariuszy powtórzyliby napastnicy, mogłoby zginąć nawet 100 parlamentarzystów. Testy przeprowadzono w czasie przerwy w pracach parlamentu. Zmniejszono w ten sposób prawdopodobieństwo, że parlamentarzyści znajdą się w pobliżu. Służby zadbały o to, aby nikt nie dowiedział się o wynikach eksperymentu. Funkcjonariuszom, którzy brali udział w symulacji zaskakująco łatwo udało się dostać do budynku przez taras, gdzie odbywają się różne debaty. „The Sunday Telegraph” informuje, że od rozpoczęcia „ataku” do wejścia do środka minęło mniej niż pięć minut.

Szokujące wyniki raportu są ujawniane jako część dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa brytyjskiego parlamentu, pięć miesięcy po ataku terrorystycznym. Wtedy napastnik przejechał samochodem przez Most Westminsterki, na którym wjechał w grupę pieszych, a po uderzeniu w ogrodzenie parlamentu, uzbrojony w noże zaatakował policjanta na jednym z dziedzińców. Zanim został zastrzelony, zdołał śmiertelnie ranić funkcjonariusza. W całym zdarzeniu śmierć poniosło w sumie 6 osób, a około 40 zostało rannych.