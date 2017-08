Rowerowy patrol zatrzymał jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców USA

Uroczony w Laosie Katay Haphone-Sychanta wpadł w ręce kanadyjskiej policji rowerowej po latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Na listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców narkotykowych Stanów Zjednoczonych wpisany był już od 2005 roku. Do jego złapania doszło zupełnym przypadkiem. Policjanci chcieli go wylegitymować na ulicy.

Mężczyzna na widok zbliżających się funkcjonariuszy zaczął uciekać. Ci jednak z łatwością dogonili go na swoich rowerach. Po przejrzeniu dokumentów zatrzymanego, nabrali podejrzeń co do ich autentyczności. Po przejściu na komisariat, gdzie pobrano odciski palców mężczyzny, wyszła na jaw jego prawdziwa tożsamość. Podpowiedzią dla policjantów był znak szczególny opisany w liście gończym – mężczyzna nie mia jednego palca u dłoni.

Po dokładnym sprawdzeniu Kataya Haphone-Sychanta okazało się, że poszukują go nie tylko amerykańskie służby, ale też Kanadyjczycy ze stanu Ontario, gdzie narkotykowy baron popełnił część przestępstw. Obecnie zatrzymany przebywa w areszcie.