Cud narodzin. Dziecko przyszło na świat w worku owodniowym w 29. tygodniu ciąży

Galeria:

Dziecko, które urodziło się w 29. tygodniu życia

Worek owodniowy ochrania i otacza płód już od pierwszych dni ciąży. Jego głównym zadaniem jest ochrona płodu przed obrażeniami mechanicznymi. Błona ta jest wypełniona specjalnym płynem, który chroni dziecko przed drobnoustrojami. Worek owodniowy przestaje być potrzebny małemu człowiekowi w momencie przyjścia na świat. Czasami jednak worek nie pęka w trakcie porodu. Takie zdarzenie jest niezwykle rzadkie, ponieważ dochodzi do niego raz na 80 tysięcy urodzeń. Tak stało się w przypadku Raelin Scurry z Wielkiej Brytanii. W 29. tygodniu ciąży kobieta poczuła gwałtowne skurcze. Ponieważ do terminu porodu zostało jeszcze kilka tygodni, kobiet myślała, że są to tzw. skurcze Braxton Hicks. Ponieważ ból nie ustawał, kobieta zadzwoniła po karetkę. Zanim ratownicy przyjechali na miejsce, Raelin urodziła synka, któremu dała na imię Ean Jamal.