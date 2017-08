Macron znów atakuje Polskę. „Brakowało nam nawet śmiałości”

– Przez lata brakowało nam śmiałości, by cokolwiek zaproponować. Brakowało nam nawet śmiałości, by organizować narady strefy euro, by te czy inne kraje nie chciały wywołać niezadowolenia Wielkiej Brytanii czy Polski – stwierdził Emmanuel Macron.

Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach zaproponuje reformę Unii Europejskiej w dziesięciu dziedzinach, m.in. w sferze przyjmowania uchodźców oraz „harmonizacji socjalno-podatkowej”. Dodał ponadto, że oczekuje, iż będą towarzyszyły temu demokratyczne debaty. Komentatorzy ironizują, że prezydenta Francji interesują wyłącznie debaty z przywódcami, którzy się z nim zgadzają.

Deklaracja Szydło

– Niech partykularne interesy poszczególnych państw nie przysłaniają najważniejszego zadania, jakim jest gwarancja bezpieczeństwa – wezwała we wtorek premier Beata Szydło. Zapewniła, że Polska będzie broniła wartości, leżących u podstaw Unii Europejskiej, takich jak wolny rynek i swobodna konkurencja.