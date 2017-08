Policjant chwycił 10-kilową bombę i przebiegł z nią kilometr, żeby dzieci były bezpieczne

Okrzyknięty bohaterem policjant z Indii to 40-letni Abhishek Patel. Mężczyzna jako jeden z pierwszych pospieszył na miejsce odnalezienia niewybuchu w stanie Madhya Pradesh. Aktywną bombę znaleziono na placu zabaw należącym do szkoły, do której uczęszczało 400 dzieci. Władze szkoły nie mogły podjąć decyzji o ewakuacji, a moment przyjazdu pirotechników opóźniał się. Kiedy funkcjonariusz Patel otrzymał przez radio informację o dłuższej zwłoce saperów, postanowił wziąć sprawę w swoje ręce.

Policjant zaryzykował własne życie, aby odnieść groźny ładunek jak najdalej od szkoły i terenu zabudowanego. Biegiem pokonał około kilometra, zanim niesiony w rękach 10-kilogramowy ładunek odłożył na ziemię, po czym sam oddalił się na bezpieczną odległość. Jak opowiadał później dziennikarzom indyjskiej telewizji NDTV, na szkoleniu dowiedział się, że tego typu ładunki mają siłę rażenia do nawet 500 metrów od miejsca wybuchu.

– Jako że działo się to w zamieszkanej okolicy, gdzie była szkoła, moją jedyną myślą było odnieść bombę tak daleko jak się da od tamtego miejsca – mówił. W internecie pojawiło się nagranie zarejestrowane telefonem, pokazujące dzielnego policjanta niosącego ładunek. Inicjatywę Patela pochwalili jego przełożeni. – On i cały jego oddział, który pospieszył dzieciom na ratunek, zasługują na brawa – mówił polityk Ashok Gehlot.

Śledztwo przeprowadzone w celu zbadania pochodzenia bomby wskazuje, że mógł on pochodzić z pobliskiej strzelnicy wojskowej. Bohaterski oficer za swoją postawę został nagrodzony równowartością 600 funtów.