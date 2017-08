Makabryczne odkrycie w stolicy. Dzieci znalazły pod drzewem ludzką głowę

Do zdarzenia doszło w środę 30 sierpnia pobliżu Shankill Road, jednej z największych ulic w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Kilkuletnie dzieci, które bawiły się w pobliżu, dokonały makabrycznego odkrycia. Wśród drzew znalazły ludzką głowę. – Widziałem tylko, że oczy były szare, ale bałem się podejść bliżej. Początkowo nie wiedziałem, że to część ciała człowieka. Nie chciałem patrzeć na to ani chwili dłużej – relacjonował jeden z chłopców.

Chłopcy byli tak przerażeni, że postanowili wsiąść do pierwszego przejeżdżającego autobusu i wrócić do domu. O całej sprawie dzieci poinformowały rodziców, którzy powiadomili służby. Rzecznik policji z Belfastu powiedział w rozmowie z BBC, że miejsce, w którym dzieci znalazły ludzką głowę, zostało odgrodzone. – Obecnie prowadzimy w tym miejscu prace. Z uwagi na dobro śledztwo nie mogę nic więcej powiedzieć. Na chwilę obecną nie wiadomo do kogo należała ta głowa, ani czy w pobliżu nie znajdują się inne ludzkie szczątki – podkreślił w rozmowie z mediami.