Beyonce, Kardashian, Bullock. Coraz więcej gwiazd dołączyło do zbiórki na rzecz ofiar powodzi i huraganu

Pracownicy amerykańskiego Czerwonego Krzyża byli niezwykle zdumieni, kiedy na specjalnym koncie, na którym zbierane są środki finansowe dla ofiar huraganu i powodzi w Houston, pojawiła się wpłata w wysokości miliona dolarów. Taką kwotę na pomoc w likwidowaniu zniszczeń wpłaciła aktorka Sandra Bullock. Zrobiłam to z potrzeby serca, pomaganie to obowiązek nas wszystkich podkreśliła aktorka.

Bullock dołączyła do grona gwiazd, które wspomogły ofiary huraganu i powodzi. Kim Kardashian z rodziną przekazała 500 tysięcy dolarów a Kevin Hart 50 tysięcy. Do zbiórki przyłączyły się również Jennifer Lopez, DJ Khaled, Dwayne Johnson oraz Beyonce, która podkreśliła, że jej myśli i modlitwy są z mieszkańcami Houston, z którego pochodzi.





Od kilku dni zagraniczne media relacjonują wydarzenia m.in. z Houston, gdzie najpierw uderzył huragan Harvey, a później miasto zaczęło zmagania z ciągłym deszczem, który spowodował powódź. W wyniku huraganu Harvey i późniejszej powodzi na terenie Stanów Zjednoczonych zginęło co najmniej 14 osób. Początkowo Harvey został sklasyfikowany jako huragan drugiego stopnia, jednak porywy wiatru okazały się znacznie silniejsze i osiągnęły prędkość 210 kilometrów na godzinę. Wydano więc czwarty stopień zagrożenia, którego w USA użyto ostatnio w 2004 roku w czasie huraganu w Charley.

Harvey w pierwszej kolejności uderzył w miasto Corpus Christi na południu Teksasu. Miało to miejsce około godz. 6 rano czasu polskiego. ABC News relacjonuje, że mieszkańcy zagrożonych rejonów Stanów Zjednoczonych zaopatrywali się w żywność, wodę i gaz. Linie lotnicze anulowały zaplanowane loty, zamknięto szkoły, a w Houston i nadbrzeżnych miastach odwołano wszystkie zaplanowane wydarzeniaW związku z podwyższeniem stopnia zagrożenia prezydent Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej.

Galeria:

Zniszczenia po przejściu huraganu Harvey w USA