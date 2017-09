Ogromna asteroida zmierza w kierunku Ziemi. Jest największa w historii pomiarów NASA

Pomiar wykonany za pomocą teleskopu Spitzera wskazuje, że jest to jedna z największych asteroid znajdujących się w pobliżu Ziemi, a zarazem 2. najjaśniejsza. Florence ma średnicę około 4,4 km, a jej wielkość odpowiada rozmiarowi 40 boisk piłkarskich. Oznacza to szansę na niesamowite widoki dla pasjonatów astronomii. – Wiele asteroid przelatywało bliżej Ziemi, niż zrobi to 1 września Forence, ale wszystkie z nich były mniejsze – wyjaśnia fenomen Paul Chodas, ekspert NASA z Pasadeny w Kalifornii. – Florence to największa asteroida, jaka zbliży się do naszej planety od czasu, gdy NASA wdrożyła program wykrywania i śledzenia tego typu obiektów – podkreśla badacz.

NASA zachęca do obserwacji wszystkich miłośników kosmicznych widoków. Ze względów na to, że Florence jest niezwykle jasną asteroidą, możliwe będzie jej zobaczenie przy użyciu także mniej profesjonalnego sprzętu. Ciało niebieskie, które przeleci w odległości około 18 dystansów Ziemia-Księżyc, zostało odkryte w marcu 1981 roku. Asteroidę nazwano od imienia Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.

