5-latka poprosiła królową o łabędzia. Elżbieta II odpowiedziała na jej list

Pięciolatka napisała do Elżbiety II list, w którym zaznaczyła, że jej mama Jennifer Bax poinformowała ją, że wszystkie łabędzie w Wielkiej Brytanii należą do królowej, dlatego to do niej kieruje swoją prośbę o posiadanie jednego z nich na właśność. Dziewczynka dodała, że planuje trzymać łabędzia w swojej wannie.

Pałac Buckingham odpowiedział dziewczynce, i dzięki jej listowi wszyscy dowiedzieli się, że założenie, iż królowa Elżbieta posiada wszystkie łabędzie jest niczym więcej niż błędną informacją, krążącą w Wielkiej Brytanii od stuleci.

„Królowa poprosiła mnie, abym podziękował ci za list” – pisze w odpowiedzi na list 5-latki Jennie Vine, która zajmuje się w Pałacu Buckingham korespondencją. „Powinnam wyjaśnić, że powszechnie błędne jest przekonanie, że królowa jest właścicielem wszystkich łabędzi w Wielkiej Brytanii. Jej Królewska Mość posiada na własność nieme łabędzie, występujące w niektórych częściach Tamizy. Należy także pamięctać, że jako dzikie ptaki, łabędzie chronione są na mocy ustawy o lasach i terenach wiejskich z 1981 roku” – podkreśla dalej. „Królową zainteresował twój list i to, jak wiele wiesz na temat naszych rodzimych ptaków” – zaznaczono.

Do listu dołączona była także broszura o łabędziach, w której wytłumaczono, w jaki sposób ptaki są przechwytywane, oznaczane i ponownie wypuszczane. Brytyjski dziennik „The Times” zapytał dziewczynkę, czym planuje karmić łabędzia, jak będzie już posiadaczką jednego z nich. „Będę je karmić tym samym, czym karmi je królowa” – oznajmiła 5-latka.