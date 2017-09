39 opcji w razie zagrożenia nuklearnego ze strony Rosji. Wyciekł tajny dokument NATO

„Süddeutsche Zeitung” opisuje, że Sojusz Północnoatlantycki wysłał do krajów członkowskich dokument, zakwalifikowany jako tajny. Dotyczy on ewentualnych reakcji na złamanie INF przez Rosję. W przypadku, gdyby doszło do złamania INF (Treaty on itermediate-range Nuclear Forces), NATO wskazuje 39 opcji. W dokumencie „Co by było, gdyby” jest to m.in. zalecenie dotyczące zainstalowania większej liczby systemów wczesnego ostrzegania, czy też negocjacji z Rosją.

Według NATO inną opcją jest po prostu rozbudowa systemu nuklearnego odstraszania. Rzecznik Sojuszu nie chciał potwierdzić informacji „Sz”, zarówno dotyczących w ogóle istnienia takiego dokumentu, jak i podać, kto sformułował tezy w nim zawarte. Jedyne potwierdzenie z jego strony dotyczyło tego, że w NATO toczyły się rozmowy dotyczące dotrzymywania zapisów traktatu INF.

Traktat o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu (INF) został podpisany w 1987 roku przez prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcę ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Traktat dotyczył całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu.