Rewolucyjny pomysł linii lotniczych. Będziemy podróżować na stojąco?

Założyciel linii lotniczych VivaColombia William Shaw zapowiedział w rozmowie z mediami, że poszukuje nowych, alternatywnych rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie kosztów latania. Shaw zaproponował, aby usunąć z samolotów siedzenia, co oznacza, że pasażerowie musieliby podróżować na stojąco. – Bilety na takie loty byłyby znacznie tańsze. W ten sposób więcej osób mogłoby korzystać z naszych usług. Obecnie nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na zakup biletu lotniczego. Dzięki nowej rewolucyjnej opcji otworzymy się również na mniej zamożne osoby – tłumaczył. Z zapowiedzi Shawa wynika, że loty na stojąco miałyby zostać wprowadzone do oferty VivaColombia na początku 2018 roku.

Pomysł szefa linii lotniczych nie przypadł do gustu ekspertom zajmującym się sprawami bezpieczeństwa. – Czy pan Shaw zdaje sobie sprawę z tego, że pasażerom nie wolno stać podczas lotu? W ten sposób nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa? Co zrobimy podczas zwykłych turbulencji? Przykleimy pasażerów do podłogi samolotu? – ironizował jeden z brytyjskich naukowców.

Shaw zdaje się nie przejmować krytyką. – Kto tak naprawdę patrzy na to, czy jest wygodnie? Najważniejsza jest sama podróż, przecież mówimy jedynie o maksymalnie dwugodzinnych lotach. Każdy chyba jest w stanie tyle postać. Szczególnie, gdy celem podróży jest jakieś piękne miejsce – podkreślił.