Bójka na pokładzie Ryanaira. Pasażerka dostała dożywotni zakaz lotów

Podczas lotu z brytyskiego Newcastle do hiszpańskiego Alicante na pokładzie samolotu należącego do tanich linii lotniczych Ryaniar doszło do incydentu. Jedna z pasażerek, która była pod wpływem alkoholu zachowywała się agresywnie wobec innych podróżnych. Kobieta machała rękami i była niegrzeczna wobec obsługi samolotów, której nie szczędziła wulgarnych epitetów. W pewnej chwili pasażerka uderzyła kobietę, która kłóciła się ze swoim mężem. Zdezorientowani pasażerowie zarejestrowali całą sytuację za pomocą telefonów komórkowych.

Pasażerów, którzy wdali się w bójkę, bezskutecznie próbowała uspokoić obsługa lotu. Tuż po wylądowaniu na hiszpańskim lotnisku podróżni, którzy uczestniczyli w incydencie, zostali zatrzymani przez policję. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy zostaną im postawione jakieś zarzuty. Kary nie uniknie natomiast agresywna pasażerka. Rzecznik linii lotniczych Ryanair Robin Kelly zapowiedział, że kobieta nie ma prawa podróżować samolotami należącymi do linii lotniczej, która nałożyła na nią dożywotni zakaz wstępu na pokład.