Co 3. lekkoatleta przyznał się do stosowania dopingu. Szokujący raport

Raport Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) dotyczy mistrzostw świata w Daegu (Korea Południowa) z 2011 roku. Agencja zapytała anonimowo uczestników tych zawodów o stosowanie dopingu. Wówczas wyszło na jaw, że 1/3 (ponad 30 proc.) lekkoatletów przyznało się do tego, że przed tamtymi mistrzostwami stosowało niedozwolone środki.

Co więcej, jak przywołuje sport.pl, przed igrzyskami panarabskimi w Katarze, także przepytano uczestników i wtedy do stosowania dopingu (dobrowolnie) 12 miesięcy przed imprezą, przyznało się 45 proc. badanych sportowców. Obydwa badania przeprowadzono na grupie 2167 sportowców (co stanowiło 90 proc. wszystkich, którzy brali udział w jednych i drugich zawodach), a margines błędu badań określono na 10 proc.

Do mediów już wcześniej wyciekały fragmenty tego raportu, który powstawał od... 2011 roku. Jego pełnej publikacji doczekaliśmy się więc dopiero po 6 latach. Jak wskazywano w oficjalnych komunikatach, opóźnienie było związane ze sporem między WADA a IAAF (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Federacji Lekkoatletycznych), które dotyczyło interpretacji danych opracowanych przez Agencję.