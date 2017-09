CNN ujawnia treść listu Obamy do Trumpa. Co ustępujący prezydent przekazał następcy?

Amerykańska stacja CNN opublikowała kopię listu napisanego przez Baracka Obamę pod koniec kadencji dla swojego następcy. Odręcznie sporządzona korespondencja zawiera wskazówki dla prezydenta elekta i jest częścią nieformalnej tradycji obowiązującej w Gabinecie Owalnym. Barack Obama nie dzielił się treścią listu nawet z najbliższymi współpracownikami. Stacja otrzymała go od osoby, której pokazał go wcześniej Trump.

Obama pogratulował zwycięzcy wygranych wyborów i zapewnił, że niezależnie od popierania danej partii, wszyscy powinni liczyć na to, że jego kadencja przyniesie dobrobyt i bezpieczeństwo. Napisał także, że nie ma jedynej recepty na sukces, lecz chciałby podzielić się kilkoma refleksjami z 8 lat urzędowania.

„Po pierwsze, obaj na różne sposoby zostaliśmy pobłogosławieni wielkim szczęściem. Nie każdemu los tak sprzyja. To zależy od nas, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by każde dziecko i rodzina, które zechcą ciężko pracować, mogły piąć się po szczeblach sukcesu” – oznajmił Obama na początku listu.