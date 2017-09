Pół tony złota w szwajcarskim banku. Ukraińcy namierzyli skarb Janukowycza

– Za granicą, dzięki współpracy z międzynarodowymi partnerami, znalezione zostały w jednym z banków skrytki ze złotem. Wiemy już, na czyje nazwisko je założono, ale nie mogę o tym mówić dla dobra śledztwa (...) Duża ilość złota została znaleziona w skrytkach bankowych jednego z członków tzw. rodziny Janukowycza, ale nazwisko tej osoby jest inne, wspólnie z partnerami z zagranicy podejmiemy wszelkie środki, by ten surowiec zająć, a następnie przekazać go do budżetu Ukrainy – wyjaśniał podczas specjalnej konferencji prasowej Łucenko.

Prokurator generalny poinformował, że około pół tony kruszcu odkryto w szwajcarskim banku. Zastępca Łucenki Jewgienij Enin już wcześniej informował, że za granicą zostało zajęte około pół tony złota należącego do byłego prezydenta Ukrainy. Janukowycz w 2014 roku w trakcie manifestacji na kijowskim Majdanie Niepodległości uciekł do Rosji. W czasie trzyletnich rządów ekipa byłego prezydenta zaciągnęła około 40 mld pożyczek, z których część zdaniem obecnych władz trafiła do prywatnych kieszeni polityków.