Jaki mówił o możliwej ekstradycji sprawców napaści na Polaków w Rimini. Włoski wiceminister odpowiada

W ubiegły weekend włoska policja zatrzymała czterech mężczyzn, którzy zgwałcili polską turystkę i brutalnie pobili jej partnera. Tylko jeden z nich, uważany za przywódcę grupy przestępczej 20-letni Kongijczyk jest pełnoletni. Pozostali trzej sprawcy mają od 15 do 17 lat. Oznacza to, że wobec nich muszą zostać zastosowane przepisy dla nieletnich. Profesor Daniele Vicoli z Uniwersytetu w Bolonii twierdzi, że z powodu wieku sprawcy mogą liczyć na obniżenie kary nawet o jedną trzecią. Ponadto, jeśli proces zostanie wszczęty w trybie przyspieszonym, kara może zostać obniżona o kolejną jedną trzecią. Dodatkowo, w myśl przepisów dla nieletnich mogliby odbywać katę w zakładzie, który można wcześniej opuścić i odbyć jej pozostałą część w placówce resocjalizacyjnej. Profesor Vicoli dodał, że w przypadku, gdyby nie udało się udowodnić, że oprócz gwałtu doszło również do kradzieży i pobicia polskiego turysty oraz mężczyzny z Peru, wówczas kara mogłaby nie przekroczyć 12 lat.

Do medialnych doniesień odniósł się w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który wcześniej mówił o możliwej ekstradycji sprawców napaści. – Za ten ohydny czyn kara powinna być bardzo surowa i w tym sensie to oczywiście nie ma znaczenia, czy ta kara będzie we Włoszech czy w Polsce, ważne, żeby była surowa. Aczkolwiek wiele osób by chciało, żeby ten proces odbywał się w Polsce. Natomiast pamiętajmy, tutaj bardzo wiele zależy od strony włoskiej – powiedział. Jaki dodał, że „po zakończeniu wszystkich czynności, także po weryfikacji tożsamości tych osób, rozpoczną się rozmowy strony polskiej i strony włoskiej”.